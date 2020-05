Amtsübergabe im kleinen Rahmen

Der bisherige Erste Bürgermeister Franz Kuhn (im Amt bis Ende März 2020) sowie sein Stellvertreter Gerhard Fischer (übernahm den April 2020) übergaben aufgrund der Corona-Beschränkungen im kleinen Rahmen und im Beisein der Belegschaft der Gemeindeverwaltung das Amt offiziell an Nachfolger Nico Rogge (CSU). Dieser dankte seinen Vorgängern für die gute Einarbeitung und stellte sich der Belegschaft vor. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", so der neue Bürgermeister. In seiner Rede begründete Rogge seine Kandidatur, trotz noch nicht vorhandener Gemeinderatserfahrung, unter anderem mit der in seinen Augen stets zuverlässig arbeitenden, kompetenten und verantwortungsvollen Gemeindeverwaltung und des Bauhofs.