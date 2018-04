Am Montag wird die Sperre aufgehoben

Mit Barken abgesperrt präsentiert sich die Münchner Straße auf Höhe der Post. Bauarbeiten finden jedoch augenscheinlich keine statt. Aber die Sperrung hat einen Grund, wie Rainer Warzecha, der Leiter des Ordnungsamtes in Bad Kissingen, erklärt: "Wir haben momentan eine Baustelle vor dem ehemaligen Telekom-Gebäude oberhalb der Post." An der könnte man allerdings vorbeifahren.



Grund für die Teilsperrung ist die vielbefahrene Von-Hessing-Straße, von der Verkehrsteilnehmer in die Münchner Straße normalerweise einfahren. "Hätten wir die Zufahrt in die Münchner Straße nicht gesperrt, kämen zu den Verkehrsteilnehmern aus der Von-Hessing-Straße außerdem noch Fußgänger und zahlreiche Busse für die Schüler am Berliner Platz", erläutert der 51-Jährige die Problematik.



Das hohe Verkehrsaufkommen könne zu einem Stau führen, oder schlimmer - ein Sicherheitsrisiko für die Fußgänger darstellen. Daher habe man sich entschlossen, wie bei der Baustelle zur Entfernung der Toilettenanlage zu verfahren, und die Zufahrt zur Münchner Straße zu sperren.

"Wir haben schon damals gute Erfahrungen machen können, die Umleitung hat bei der vorherigen Baustelle auch ihren Zweck erfüllt", resümiert er.



Der Normalzustand kehrt jedoch erst wieder am Montag ein. Ab da an darf der Verkehr wieder von der Von-Hessing-Straße in die Münchner Straße laufen.