Thomas Fries ist einer von rund 190 Hauseigentümern, die von der anstehenden Kanalsanierung in der Altstadt betroffen sind. Dem 60-jährigen Schreinermeister gehören mehrere Anwesen in der Weingasse - quasi der Häuserblock beginnend mit dem OPC-Shop an der Ecke Bachstraße bis zur Hofeinfahrt vor de...