Altenpflegeausbildung in Bad Kissingen: Schutz vor bösen Stürzen im Alter

Dass der menschliche Körper abbaut, gehört im Alter dazu: Die Muskeln lassen nach, Augen und Ohren verlieren an Kraft, Gleichgewichtssinn und Reaktionsfähigkeit verschlechtern sich. Es gibt aber eine Vielzahl von Sport- und Dehnübungen, mit denen Senioren gegensteuern können. Ziel ist nicht nur, etwas für die eigene Gesundheit zu tun und beweglich zu bleiben, sondern sich vor Stürzen und deren Folgen zu schützen. "Sturzprophylaxe" ist das Stichwort. Mit der setzen sich angehende Altenpfleger während ihrer Ausbildung an der bfz Altenpflegeschule schon im ersten Lehrjahr auseinander.

So wie Michelle Riemey. Die Arzthelferin will jetzt in Bad Kissingen ihren Abschluss als staatlich examinierte Altenpflegefachkraft machen. "Wichtig ist, dass auch unbewegliche Personen alle Übungen mitmachen können", erklärt sie. Sich gegenseitig einen Luftballon zuschlagen schult die Reaktionsfähigkeit und die Koordination, im Stand Treppenlaufen und die Knie dabei schön hoch ziehen, trainiert Bein- und Bauchmuskeln, Übungen auf einem Bein stehend mit einem Stuhl zum abstützen sind gut fürs Gleichgewicht. "Das ist auch wichtig, damit die Feinmotorik erhalten bleibt", sagt sie.

Über Umwege in die Altenpflege

Einmal im Jahr veranstaltet die bfz Berufsfachschule für Altenpflege einen Tag der offenen Tür, um Werbung für den Beruf zu machen und Interessierte für eine Ausbildung zu gewinnen. Dieses Jahr findet der Aktionstag unter dem Motto "Mobilität im Alter" statt. Dazu präsentieren sich verschiedene Aussteller mit Infoständen, es gibt Fachvorträge und die Pflegeschüler bieten praktische Angebote zum Thema. Das geht von einer Übungseinheit in Sachen Sturzprophylaxe über mobilisierende Handmassagen bis zum Selbstversuch im Rollatorparkours samt Alterssimulationsanzug. "Die Selbsterfahrung kommt bei den Schülern an", sagt Schulleiterin Katrin Schor. Darauf werde in der Ausbildung Wert gelegt. "Damit man sich in die Lage der Älteren hineinversetzen kann und fühlt, welche Hilfe sie benötigen."

Trotz des Fachkräftemangels in Pflegeberufen gelinge es der Schule derzeit gut, ihre Klassen voll zu bekommen. Das liege vor allem daran, dass die Pflege eine sinnstiftende Tätigkeit ist. "Die Leute sehen, dass sie dringend gebraucht werden und dass sie eine Perspektive in der Pflege haben", meint Schor. Schulabgänger, die ihre erste Berufsausbildung machen, sind allerdings nicht mehr der Normalfall. Die meisten haben bereits anderweitig Berufserfahrung gesammelt. "Viele Schüler kommen auf dem zweiten Bildungsweg zu uns", sagt die Schulleiterin. Der Anteil liege dieser Gruppe liege inzwischen bei rund 60 Prozent.

Die Cardio Franz von Prümmer Klinik aus Bad Brückenau beteiligt sich nicht nur mit einem Vortrag und einem Alterssimulationsanzug an dem Aktionstag, sondern die Klinik ist auch fester Kooperationspartner der Schule. "Wir wollen die Region, aus der unsere Schüler kommen, möglichst gut abdecken, damit sie wohnortnah arbeiten können, wenn sie praktische Einsätze haben", sagt Schor. Die Schule erweitert ihr Netzwerk, weil ab 2021 mit der generalistischen Pflegeausbildung begonnen wird, das heißt Alten-, Kranken- und Kinderpfleger durchlaufen dieselbe Ausbildung.

Altersgerechte Klinik

"Wir müssen Akutkrankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen und Schulen so zusammenbringen, dass die Ausbildung gut leistbar ist", sagt Sabine Hein, Verwaltungsdirektorin der Prümmer Klinik. Deshalb hat das Unternehmen sich vor zwei Jahren für die Kooperation entschieden. Hein hofft, dass die Generalistik sich als tragfähige Lösung erweist, um den Fachkräftenotstand in der Pflege zu entschärfen. "Für uns ist das ein großes Thema", sagt sie. Es falle schwer, gute Gesundheits- und Krankenpfleger zu bekommen.

Als demenzsensibles Krankenhaus bringt die Prümmer Klinik ihr Fachwissen mit in den Aktionstag der Altenpflegeschule ein. "Mobilität im Alter ist bei uns in der Region wichtig", betont Hein. Das gilt nicht nur für die Probleme zu Hause, sondern betrifft auch den Aufenthalt in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen: Wie können sich Kliniken auf eine zunehmend älter werdende Patientenschaft einstellen? Stolperfallen im Gebäude müssen zum Beispiel beseitigt werden. Damit Menschen mit Sehproblemen sich in ungewohnter Umgebung gut zurechtfinden, setzt die Prümmer Klinik auf eine kontrastreiche Beschilderung. Hein: "Mit solchen Dingen haben wir uns intensiv beschäftigt."

Tag der offenen Tür an der bfz Altenpflegeschule

Programm Am Samstag, 6. April, findet in der bfz Altenpflegeschule, Columbiastraße 23, der Tag der offenen Tür zum Thema "Mobilität im Alter" statt. Beginn ist um 11 Uhr. Ab 11.30 Uhr gibt es einen Impulsvortrag durch die Capio Franz von Prümmer Klinik, ab 12.30 Uhr präsentieren Pflegeschüler verschiedene Projekte. Ab 13 Uhr folgen weitere Infovorträge rund ums Thema Pflege und Ausbildung. Es wird eine Kinderbetreuung angeboten, die Veranstaltung dauert bis 15 Uhr.

bfz Die Altenpflegeschule ist eine GmbH des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw). Zu der Einrichtung in Bad Kissingen gehören 17 Mitarbeiter in Lehrerkollegium und Verwaltung. Etwa 100 Schüler werden ausgebildet. Angeboten werden Ausbildungen zum Pflegefachhelfer (Dauer: ein Jahr ) sowie zum Altenpfleger (Dauer: drei Jahre)