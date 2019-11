AFD gründet Ortsverband Bad Kissingen

Die Alternative für Deutschland hat ihren dritten Ortsverband in Unterfranken gegründet. Bei der Mitgliederversammlung wurde Freia Lippold-Eggen, ehemalige Landtagskandidatin und Beisitzerin im Kreisverband Unterfranken Nord, als Vorsitzende und Schriftführerin gewählt. Zweiter Vorsitzender ist Peter Schäfer. Zu Beisitzern wurden Ingeborg Hehn, Holger Engel und Otmar Nidoba gewählt. Ziel des Ortsvereins sei es laut Pressemitteilung, die AFD weiterhin in der Bevölkerung bekannt zu machen und sie als festen Bestandteil des politischen Lebens in Bad Kissingen zu verankern.

Die Gründung des 3. Ortsverbandes ist Resultat der gestiegenen Mitgliederzahlen und der steigenden Anzahl an Interessenten an der Arbeit der AFD. Eines der Hauptziele ist es, bei der Kommunalwahl 2020, aufgrund der vielen Anfragen, mit einer eigenen Liste zu kandidieren. Die Gründung des Ortsvereins soll den Bürgern eine Alternative zu den anderen Parteien aufzeigen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Stammtische des Ortsverbandes werden weiterhin in die Stammtische des Kreisverbandes Unterfranken Nord eingebunden. Diese finden jeweils am ersten Dienstag des Monats statt. Treffpunkt ist im Tennis Cafe , Lindesmühlpromenade 3, Bad Kissingen. Im Winterhalbjahr ab 18 Uhr sowie im Sommerhalbjahr ab 19 Uhr.