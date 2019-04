Acht neue Tages-Eltern

Wenn Mama und Papa auf der Arbeit sind, müssen die Kinder betreut werden - meist geschieht das in der Kita oder in einem Hort. Eine Alternative ist die Kindertagespflege. Diese bekam kürzlich Verstärkung. Im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen übergab der stellvertretende Landrat Jürgen Englert Urkunden an acht neue Tagespflegepersonen. Die Kindertagespflege im Landkreis Bad Kissingen ist seit 2004 über einen Delegationsvertrag mit dem Generationennetz e.V. geregelt. Das heißt: Einen Teil der Aufgaben übernimmt das Generationennetz für den Landkreis Bad Kissingen, zum Beispiel eben die Ausbildung der Tagespflegepersonen, aber auch die Vermittlung von Anfragen zu qualifizierten Tagesmüttern und -vätern.

In 160 Stunden lernen die Frauen und Männer worauf bei der Betreuung der Kinder und bei ihrer Tätigkeit zu achten ist. Jährlich 15 Unterrichtseinheiten zur Fortbildung garantieren einen hohen Qualitätsstandard. Der nächste Qualifizierungskurs ist für Herbst 2019 geplant.