Abschied nach 43 Jahren: Das Ende einer Ära

Dafür hatten sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einige Gäste und Wegbegleiter im Betriebsgebäude in der Rhönstraße eingefunden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

"Time to say goodbye", so überschrieb Peter Klimt seine Abschiedsrede an die Belegschaft. In

bewegenden Worten ließ er seine Zeit bei Gulich mit allen Höhen und Tiefen Revue passieren. Peter

Klimt dankte der Belegschaft und allen Weggefährten, ohne deren Unterstützung ein so langjähriges

Engagement nicht möglich gewesen wäre. Besondere Dankesworte richtete er an seine Ehefrau Ulla Klimt, die ebenfalls 23 Jahre bei der Firma Gulich beschäftigt war und vorwiegend Verantwortung für die Buchhaltung übernommen hatte. Auch sie wurde an diesem Tag aus der Firma Gulich verabschiedet.

Ehrungen für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit

Quasi als letzte Amtshandlung führte Peter Klimt zuvor noch die Ehrung zweier verdienter Mitarbeiter für 25-jährige Betriebszugehörigkeit durch. Brigitte Gündling aus Kronungen und Thomas Maunz aus Garitz traten gemeinsam am 1. März 1995 in die Firma Gulich ein. Gündling, die bereits vorher zwölf Jahre bei Gulich beschäftigt war und 1974 Ihre Berufsausbildung in dem Unternehmen begann, gilt als echtes Allroundtalent. Aufgrund tiefgreifender Kenntnisse wurde Sie im Laufe der Jahre unter anderem in den Abteilungen Vertrieb, Versand und Buchhaltung eingesetzt. Maunz, der nach seinem Studium zum Diplom-Betriebswirt (FH) zunächst Berufserfahrung in renommierten Betrieben sammelte, kam als Quereinsteiger zur Firma Gulich. Durch seine gute Auffassungsgabe arbeitete er sich rasch in seine Position als Vertriebssachbearbeiter im Innendienst ein und genießt bis heute ein hohes Ansehen bei seinen Kunden und Geschäftspartnern. Beide Jubilare wurden anschließend mit der Ehrenurkunde der IHK Würzburg-Schweinfurt ausgezeichnet.

Laudatio

Als Nachfolger von Peter Klimt hielt der neue Geschäftsführer, Sebastian Wetzel, die Laudatio auf seinen Vorgänger. "Heute endet nicht nur Ihr persönliches Berufsleben. Nach über 70 Jahren endet heute auch die Ära der Familie Klimt bei der Firma Gulich." Wetzel erinnerte auch an die Vorfahren der heutigen Generation, nämlich an Peter Klimts Großvater Carl Klimt, der die Firma am 23. August 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg in Bad Kissingen wiedergründete, und so die Basis für das heutige Unternehmen bereitete, sowie an Gert Klimt, der die Firma von 1969 bis 1997 leitete und den Grundstein am heutigen Unternehmensstandort Eltingshausen legte.

Bis zum Verkauf an die Rema Tip Top AG in Poing bei München im Jahre 2016 agierte das Unternehmen somit in drei Generationen als reiner Familienbetrieb.Sebastian Wetzel rief allen Anwesenden den beruflichen Werdegang seines Vorgängers nochmals ins Gedächtnis und dankte dem Ehepaar Klimt für das große Engagement in all den Jahren im Namen der gesamten Belegschaft. "Ihrer beider umfangreiches Wissen, Ihre Fähigkeit, auch in schwierigen

Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, und Ihre über viele Jahrzehnte gewachsenen Kontakte

waren und sind für uns ein unermesslicher Schatz", so Wetzel.