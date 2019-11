Abschied in den Ruhestand

48 Jahre Deegenbergklinik: so lange wie noch für keinen vor ihr war für Anneliese Schmittutz die Deegenbergklinik der Arbeitgeber. Ende Oktober hat sie nun den verdienten Ruhestand angetreten. In einer offiziellen Verabschiedungsfeier würdigte Geschäftsführer Prof. Dr. Peter Deeg die Leistung von Anneliese Schmittutz. Beginnend mit ihrer Ausbildung im Jahr 1971 hat sie vier Generationen der Familie Deeg erlebt, wobei sie nach Abschluss ihrer Ausbildung und nach einem kurzfristigen Einsatz in der Therapieplanung das Lebensmittelmagazin übernahm, das sie bis zu ihrem letzten Arbeitstag in der Klinik leitete. Der Dank der Familie Deeg begleitet Anneliese Schmittutz in den neuen Lebensabschnitt.