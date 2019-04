Abba lebt in Kissingen weiter

Die schwedische Popband Abba gehört mit rund 400 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Ein Mythos, der vor 40 Jahren begann und bis heute die Menschen in seinen Bann zieht. Von 1972 bis 1982 aktiv, fasziniert ihre Musik die Menschen auch heute noch, so auch die rund 600 Zuhörer im Großen Saal des Regentenbaues.

Die Leipziger Revival-Band "Abba today" hat sich ganz der Musik von Abba verschrieben. Mit der "The Tribute Show - Abba today" nahmen sie das Publikum mit auf eine Zeitreise, angefangen am Höhepunkt der Ära Abba im Jahre 1974 bis in die Gegenwart. Mit Glitzer, Glamour und einem Hauch von Nostalgie begeisterten die Akteure durch musikalische Professionalität, spritzige Choreografien, witzige und charmante Moderationen sowie einer ausgeklügelten Lichtshow von Anfang an.

"The Tribute Show - Abba today" versuchte keineswegs das Original zu kopieren, sondern vielmehr den Mythos von damals in die heutige Zeit zu holen und mit ihren eigenen Persönlichkeiten dem Schweden-Quartett neues Leben einzuhauchen. Mit speziell individuell und aufwendig angefertigten Bühnenoutfits mit Plateauschuhe kam Nostalgie auf. Die beiden Sängerinnen Daniela Manske als Anni-Frid Lyngstad und Rebecca Pinder als Agnetha Fältskog brachten die Musik mitreißend und authentisch zum Ausdruck. Mario Fischer spielte als Benny Andersson am weißen Klavier und Jens Kaufmann als Björn Ulvaeus die E-Gitarre. Für den richtigen Beat sorgten Mario Kny am E-Drum-Set und Daniel Brinschwitz am E-Bass.

Angefangen am Höhepunkt der Ära Abba im Jahre 1974 bis in die Gegenwart präsentierten die Musiker Hits wie "Waterloo", "Mamma Mia", "Voulez-Vous" "Knowing Me, Knowing You", "Fernando" oder den Schmuse-Song "I Have a Dream". "Wie würde Abba ihre Lieder heute interpretieren?", fragte Mario Fischer. "Wir haben ihre Musik in die Pop-Welt von heute übertragen." Mit dem neuem Beat und Rhythmus gelang den Musikern eine neue Deutung der Musik von ABBA, dabei blieb die Melodie unverändert. Daniela Manske und Rebeca Binder waren ausgezeichnete Sängerinnen die mit wunderbaren Stimmen die Songs brillant interpretierten. Beeindruckend auch der Schlagzeuger Mario Kny, der mit seinem E-Drum Set den Rhythmus der heutigen Pop-Welt einhauchte.

Die Band war bereits zum dritten Mal in Bad Kissingen. "Wir kommen gerne hierher. Es ist für uns immer ein besonderes Erlebnis, hier auftreten zu dürfen. Der Große Saal des Regentenbaues ist einer der schönsten Plätze, den wir für unsere Konzerte benutzen können", sagte Managerin Sabine Glantz. Über zwei Stunden heizten die Musiker den begeisterten Zuhörern ein, die teilweise stehend die Songs mitsangen, mitklatschten oder tanzten. Man spürte auch den Musikern an, dass es ihnen Spaß machte in einem bebenden Saal, bei einem enthusiastischen Publikum aufzutreten. Drei Zugaben musste die Band geben, bevor sie die Bühne verlassen konnten.