Abba Girls und Männerballett bereichern den Fasching in Oerlenbach

Aus dem Keller des Eltingshäuser Sportheims dringt seit Wochen - meistens dienstags- und freitags Abend - flotte Discomusik : Die Abba-Girls, 15 junge Frauen im Alter von 17 bis 25 Jahren, bereiten sich akribisch auf die Faschingssaison vor. "In den fünf Jahren Pause wurde immer wieder einmal darüber geredet, die FC-Showtanzgruppe aufleben zu lassen, vor allem dann, wenn wir im Fasching andere Tanzgruppen gesehen haben. Dann kam 2018 der Musikfilm Mamma Mia raus, in dem uns die Lieder voll überzeugt haben. Wir dachten sofort, das wäre doch ein Motto für Fasching, wir haben den Mädels die Idee vorgestellt und sie waren sofort begeistert", erläutern die beiden Trainerinnen Selina Wenzel und Vanessa Parente die Beweggründe.

Die Mädels bei Laune zu halten, sei gar kein Problem gewesen, und auch für die auswärts arbeitenden oder studierenden Tänzerinnen habe man eine gute Lösung gefunden: "Wir haben vom Training Videos gedreht und in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt, außerdem haben wir ab und an mal ein Zusatztraining am Samstag eingeschoben", erzählt Selina.

Der Name "Abba-Girls" ist Programm. Getanzt wird zu einem Medley aus sechs Abba-Liedern. Für die insgesamt sieben Auftritte haben alle Damen zugesagt: "Wir freuen uns auf ein gutes Publikum, auf viel Spaß untereinander und hoffen, dass sich niemand verletzt oder erkrankt", sagt Vanessa. Die Vorfreude und das Lampenfieber vor dem ersten Auftritt am Samstag, 23. Februar, beim Musikerfasching in Oerlenbach steige jedenfalls von Tag zu Tag.

Und wie geht es 2020 weiter? "Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Erst einmal gilt es, die Auftritte dieses Jahr zu meistern, und dann warten wir gespannt auf die Resonanz der Mädels", sagt Selina.

Neu im Oerlenbacher Fasching ist dieses Jahr auch die Zusammensetzung des TSV-Männerballetts. Weil viele jüngere Fußballer aufgrund von Studium oder Arbeit unter der Woche nicht daheim sind, sprangen die "Alten Herren" in die Bresche. "Ein Fasching ohne TSV-Männerballett geht gar nicht", erklärt Trainerin Sissi Schmitt den Ansporn für die 15 Männer im Alter von 39 bis 59 Jahren. Gemeinsam mit Brigitte Ferger hat sie zwei Tänze plus Ein- und Ausmarsch einstudiert. Das habe super funktioniert. Die Männer hätten sich sehr talentiert und diszipliniert gezeigt. "Die Trainingsbeteiligung war Spitze, jetzt freuen wir uns auf zwei unterhaltsame und lustige Auftritte beim Musiker- und Sportlerfasching", so Schmitt.

Übrigens: Der traditionelle Sportlerfasching des FC Eltingshausen und TSV Oerlenbach findet dieses Jahr am Faschingssamstag, 2. März bereits zum 32. Mal in der Wilhelm-Hegler-Halle statt. Einlass ist um 19 Uhr. Die Partyband Phoenix wird ab etwa 21 Uhr den Gästen mit Classic Rock vom Feinsten, aber auch mit dem einen oder anderen Faschingshit einheizen. Erstmals gibt es auch eine Cocktailbar. Und: "Verkleidung ist erwünscht!", so die Veranstalter.