9. Music & more beim Musikverein

Der Musikverein Haard veranstaltet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September eine Sommerparty am Proberaum in der Gartenstraße. Alle Gäste können sich wieder auf ein gewohnt abwechslungsreiches musikalisches Programm freuen, dazu gibt es sommerliche Drinks an der Cocktailbar, Pizza und am Sonntag Kaffee und Kuchen.

Am Samstag übernimmt ein Überraschungsduo das Vorprogramm, danach gehört die Bühne der Monkeyman Band - fresh and funky. Mit ihrem Riesenrepertoire vermag die Band immer genau das richtige Feeling für den jeweiligen Moment zu treffen. So verwundert es nicht, dass das Trio um "Monkey" Marcus Schniedermeier zu den bestgebuchten Bands in der Region zählt. Mit funky Interpretationen von Pop- und Rockmusik ist die Monkeyman Band immer auf der Seite derer, die sich bewegen und tanzen wollen. Druckvolle und energiegeladene Sounds werden von Peter Wirth (drums), Michel Hauck (organ, vocals) und Marcus Schniedermeier (guitar, vocals) mit Leichtigkeit und Spaß präsentiert.

Einlass ab 18 Uhr. Am Sonntag kommen alle Freunde von Blasmusik & Böhmischer Musik auf ihre Kosten. Ab 14.30 Uhr unterhält die Haarder Ü-60 Seniorenband unter der Leitung von Gerhard Hillenbrand und ab 16.30 Uhr spielen die Rhöner Rebellen, die bereits in den letzten Jahren für zünftige Stimmung sorgten. Unter dem Motto: "Wir lieben Blasmusik / Vollgas Böhmisch" werden die 22 Musiker aus 18 verschiedenen Ortschaften unter der Leitung von Christian Stecker auch dieses Jahr wieder alles Geben, um das Publikum in Haard zu begeistern.