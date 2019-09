72 Goldabsolventen an der Musikakademie Hammelburg

Der Nordbayerische Musikbund (NBMB) ist um 72 Goldabsolventen reicher. In der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg legten die jungen Musiker erfolgreich die Prüfung zur höchsten Auszeichnung im Laienmusizieren ab. Die Traumnote 1,0 erzielte dabei die 18-jährige Christina Ziegler vom Musikverein Waigolshausen aus dem Landkreis Schweinfurt mit ihrer Querflöte. Mit sehr gutem Erfolg hat Johannes Kunder vom Jugendmusikverein Aura/Saale am Schlagzeug die Prüfung bestanden.

Bundesjugendreferent Michael Botlik überreichte die Leistungsabzeichen im voll besetzten großen Saal der Musikakademie. Er würdigte die Musiker für ihre Leistungen und forderte sie auf, in ihrem Engagement nicht nachzulassen. Dabei wies er auf das umfangreiche Fort- und Weiterbildungsprogramm des NBMB hin. Zudem stünden den Goldabsolventen nun die Verbandsauswahlorchester (Nordbayerisches Jugendblasorchester, Nordbayerisches Spielleuteorchester und die Nordbayerische Brass Band) offen, so Botlik.

Er dankte auch den Eltern für ihre Unterstützung. Diese bestehe nicht nur darin, den Musikunterricht und die Instrumente zu finanzieren, sondern vor allem auch darin, dass die Kinder und Jugendlichen zu den Proben gebracht und wieder abgeholt werden.

Der Großteil der Goldabsolventen stammt diesmal aus Oberfranken (40), gefolgt von Unterfranken (16), der Oberpfalz (7) und Mittelfranken (5). Die am häufigsten gespielten Instrumente waren diesmal das Schlagwerk und das Saxophon (je 13 Teilnehmer), gefolgt von der Trompete (12).