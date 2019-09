70 Jahre Grundgesetz: Wie funktioniert eigentlich...?

In diesem Jahr feiern wir 70 Jahre Grundgesetz. Was genau darin geschrieben steht und welche Auswirkungen es auf unser aller Leben hat, ist aus dem Stegreif gar nicht so leicht zu beantworten. Genauso sieht es mit dem Bundestag aus - was machen die Abgeordneten, wie funktioniert Parlamentarismus in einer Demokratie?

Über Fragen wie diese klärt der Deutsche Bundestag in einer Wanderausstellung auf. Diese ist noch bis Freitag, 20. September, im Landratsamt Bad Kissingen zu sehen. Sie kann zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden.

Aber nicht nur das: Vor Ort stehen Ansprechpartner für die Fragen der Besucher bereit. "Die Demokratie, in der wir leben, ist eine wichtige Errungenschaft, die wir nicht als selbstverständlich erachten sollten. Es ist wichtig, darüber zu informieren wie Politik funktioniert und ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Darum freue ich mich sehr, dass diese Ausstellung bei uns gastiert und dazu beiträgt", erklärte Landrat Thomas Bold bei der Ausstellungseröffnung.

Dialog fördern

Die Ausstellung kam auf Initiative der Bundestagsabgeordneten Dr. Manuela Rottmann ins Landratsamt Bad Kissingen. Auch sie appellierte an die Bürger, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen und die Gelegenheit zu nutzen, Fragen zu stellen. Mit der Ausstellung unterstützt der Deutsche Bundestag seit vielen Jahren erfolgreich den Dialog zwischen den Abgeordneten und den Bürgern.

Dieses Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist in besonderer Weise geeignet, Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments und seiner Mitglieder zu vermitteln. Auf 21 Schautafeln werden alle wesentlichen Informationen über den Deutschen Bundestag und seine Mitglieder gezeigt. Auf einem Multitouchtisch und einem Computerterminal können Filme, multimediale Anwendungen und der Internetauftritt des Deutschen Bundestages angeschaut werden. Informationsmaterial liegt zur Mitnahme bereit.red