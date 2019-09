55 Jahre nach der Einschulung

Fast alle der Jahrgangsstufe konnten dem Treffen beiwohnen. Bei Kaffee, Kuchen und Abendessen saß man in trauter Runde und erzählte Geschichten aus der Kindheit und der damaligen Zeit. Welch große Freude verbreitete sich im Raum als die Lehrerin , die 1964 die 1. und 2. Klasse unterrichtet hat, zum Klassentreffen erschien. Frau Windirsch, die im März ihren 80. Geburtstag feierte, hatte sich auf den Weg gemacht, um bei der Feier 55 Jahre Einschulung dabei zu sein. Erstaunt waren alle, was an Erlebnissen bei Frau Windirsch noch in Erinnerung war. Sie konnte so manche lustige Anekdote aus ihrer Schatzkiste kramen. red