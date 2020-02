500 Euro für den Jugendverein

"Wir sind äußerst dankbar über die Plattform der Bad Bockleter Azubimesse, die durch viel Anstrengung und Einsatz des Jugendverein Bad Bocklet uns Unternehmer geboten wird", so Gregor Kunzmann, Geschäftsführer und Gastgeber des Kunzmann's Hotel. Er war mit seinem Team am 18. Januar bereits zum zweiten Mal als Ausbildungsbetrieb auf einem Stand der Azubimesse in Bad Bocklet vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nicht nur für das Kunzmann's, sondern auch für weitere Betriebe aus dem Großraum um Bad Bocklet war die Messe ein voller Erfolg. Grund genug für Carolin und Gregor Kunzmann, den Einsatz und Arbeit des Jugendvereins Markt Bad Bocklet, vertreten durch die Vorstände Raphael Lang, Marcel Dünisch und Florian Grom, mit einer Geldspende in Höhe von 500 Euro tatkräftig zu unterstützen.