50 Teilnehmer beim Radelspaß im Werntal

Sogar einige Sonnenstrahlen begrüßten die etwa 50 Teilnehmer, die sich für den Start zum 15. Radelspaß im Werntal in Oerlenbach trafen. Sie teilten sich in fünf Gruppen auf, für Touren verschiedener Länge und unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. "Früher waren es schon mal 100 Radler", erinnerte sich Organisator Hubert Schott, der 2004 als damaliger Gemeinderat im Rahmen der Agenda 21 diese jährliche Sportveranstaltung durch das Gebiet der kommunalen Allianz Oberes Werntal ins Leben gerufen hatte und sie bis heute organisiert.

Der von der jeweiligen Gruppe zu schaffende Leistungsgrad zeigte sich auch in ihrer Teilnehmerzahl. Nachdem Pastoralreferentin Christine Seufert den kirchlichen Segen gespendet hatte, startete Organisator Schott lediglich mit einem zweiten Radsportler auf Rennrädern zur 65 Kilometer langen und "höllisch guten" Speedtour in die Wernecker Hölle. Die 46 Kilometer-Tour der E-Biker, deren Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr wächst, schien heuer die beliebteste zu sein, gefolgt von den Mountainbikern, die zu einer "etwas anspruchsvolleren Tour" (35 Kilometer) aufbrachen. "Leicht und cross" war das Motto für die Wernquelltour (35 Kilometer) mit Touren-, Trekking- oder Crossrädern. Etwas gemächlicher ging es wie immer bei der nur 22 Kilometer langen Familientour zu, bei der schon zum zweiten Mal die siebenjährige Lotte als jüngste Radlerin mitfuhr. Ganz gleich wie lang oder schwierig die jeweilige Tour auch war, zwischen 16 und 17 Uhr erwartete die Oerlenbacher Feuerwehr alle 50 Radler zum geselligen Umtrunk am Feuerwehrhaus zurück.