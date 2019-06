43 junge Christen empfangen Sakrament

In einem Pontifikalgottesdienst in der Nüdlinger Pfarrkirche spendete Weihbischof Ulrich Boom 43 jungen Christen das Sakrament der Firmung. Zusammen mit ihren Paten, Eltern und weiteren Angehörigen waren sie aus Nüdlingen und Haard, aus Bad Bocklet, Schlimpfhof, Brendlorenzen, Aschach und Steinach zum Firmgottesdienst nach Nüdlingen gekommen. Die Firmlinge waren durch ein engagiertes Team mit Gemeindereferentin Julia Butz, Christine und Sebastian Fell auf diesen Tag vorbereitet worden. Weihbischof Ulrich Boom stellte in seiner Predigt den Mut der jungen Christen in den Vordergrund, dass das Leben immer gut werde. "Gottes Geist ist stärker als alle Geister dieser Welt", betonte Boom. Für jeden der Firmlinge nahm er sich Zeit für ein persönliches, stärkendes Wort. An der Firmhandlung mit Handauflegen und Salbung mit Chrisam (Hl. Öl) nahmen die Firmpaten und Pfarrer Michael Kubatko (Bad Bocklet) teil. Das auf die Stirn gesalbte Kreuz sei ein "Plus-Zeichen" für das Leben.