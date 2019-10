3. Bildungskonferenz Bad Kissingen: Vielfalt für die Demokratie

Eigenständiges und kritisches Denken - schon seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert war das erstrebenswert - und ist es noch heute. Wie wichtig diese Ideale sind, zeigt der Blick in soziale Netzwerke in denen Fake-News, Rassismus und Antisemitismus kursieren. Wie lässt sich dagegen ankämpfen und ein Bewusstsein bei den vorwiegend jungen Nutzern für demokratische Werte schaffen? Um diese und ähnliche Fragen drehte sich die diesjährige Bildungskonferenz des Landkreises Bad Kissingen.

Antworten darauf sollten hochkarätige Referenten geben. Darunter Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. In seiner Rede betonte er, wie wichtig die Bildung im Zusammenhang mit der Demokratie ist. Das zeige sich unter anderem an kursierenden Verallgemeinerungen über Minderheiten im Internet oder im Alltag. "Eine Verallgemeinerung bleibt immer eine ungerechte Zuordnung, die auf Annahme von unzureichenden, falschen oder unwahren Ressentiments beruht", führte Schuster aus. Um Vorurteile und falsche Bilder abzubauen, brauche es Begegnungen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat dafür beispielsweise 150 Jugendliche ausgebildet, die gleichaltrigen Schülern auf Augenhöhe erklären, was ihre Religion und Kultur ausmacht. Häufig stehe am Ende die Erkenntnis, dass es kaum Unterschiede gibt.

Problematisch in der Bildungsarbeit sieht Schuster die Fokussierung auf die Opferrolle von Juden während des Nationalsozialismus. Denn das Judentum weise weitaus mehr Facetten auf, als nur den Holocaust. Diese Aspekte kämen in der schulischen Bildung häufig zu kurz. Zur Verbreitung von rassistischen und antisemitischen Gedankengut tragen für Schuster auch die sozialen Medien bei. Es gelte daher "gesellschaftlich auf allen Ebenen und in allen Bereichen - und da gehört die virtuelle Welt dazu - stärker gegen alles vorgehen, das der Menschenwürde widerspricht". Dazu rief auch die Schweinfurter Poetry-Slammerin Isa Nicklas in einem ihrer Beiträge auf: "Ich will in keinem Land leben, in dem Hass herrscht." Der Menschenrechtsexperte und Professor für Politikwissenschaft Heiner Bielefeldt von der Uni Erlangen betonte, dass dafür die Stimme erhoben werden müsse. "Demokratie, Menschenrechte und eine unabhängige Justiz sind nicht selbstverständlich", merkte er in seiner Rede an.

Nach den beiden Impulsvorträgen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, das Motto der Konferenz in fünf Fachforen zu vertiefen. Jürgen Ertelt von der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland ging darauf ein, dass Jugendliche in Prozesse der Bürgerbeteiligung verstärkt miteingebunden werden sollten.

Im Forum der Saale-Zeitung und der Main-Post gaben die Referenten Ralf Ruppert und Michael Nöth Einblicke in Themenfelder wie die Mediennutzung und Fake-News. Für die Teilnehmer gab es einen Leitfaden an die Hand, wie sich letztere entlarven lassen. Denn die auf der Konferenz gesammelten Eindrücke sollen auch in der Praxis Anwendung finden. Landrat Thomas Bold (CSU) betonte: "Die Teilnehmer der Konferenz sollen als Multiplikatoren der Impulse dienen, und diese weitergeben".

Die Bilanz der Veranstalter: "Wir sind hochzufrieden mit der Resonanz auf die Bildungskonferenz", sagte Stefan Seufert, vom Organisationsteam des Landkreises.