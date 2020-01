25 Jahre im Golfclub

Im Dezember 1994 trat Klaus Kiesel in den Golfclub Bad Kissingen als Clubsekretär ein. In seiner Funktion ist Klaus Kiesel erster Ansprechpartner für die rund 600 Mitgliedern und ca. 2000 Gäste des Golfclubs Bad Kissingen. Er wird als stets freundlicher, ruhiger und fachkompetenter Mitarbeiter von allen sehr geschätzt. Für etliche Vorstände war Klaus Kiesel bereits im Club tätig und ist mit seinem Detailwissen über den Golfclub kaum wegzudenken. Ob die Turnierabwicklung oder die große Greenfee-Gästegruppe, er kennt sowohl alle Facetten des Golfclubs, als auch die der Golfer, heißt es in der Laudatio. Als verantwortlicher Büroleiter begleitete er über die Jahre hinweg auch zahlreiche Auszubildende durch ihre Ausbildung. Seit 2017 ist er auf eigenen Wunsch in Altersteilzeit für den Club tätig.