25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert

Jürgen Holzheimer blickt in diesen Tagen auf sein 25-jähriges Betriebsjubiläum zurück. Nach seiner Ausbildung in der Sanitär und Heizungstechnik erwarb er den Meistertitel im Gas- und Wasserinstallationshandwerk in Würzburg. Kurz darauf folgte der Spenglermeister, den er in Konstanz am Bodensee erfolgreich abschloss. Somit stand der Gründung seines eigenen Handwerksbetriebes nichts mehr im Wege.

Neben den klassischen Aufgaben eines Spenglers bietet sein Betrieb auch alle Arbeiten in den Bereichen Sanitär, Heizung, Gas und Wasser an. Vor einem Jahr erfolgte der Umzug seiner Firma von Großenbrach nach Nüdlingen, wo er eine eigene passende Immobilie für das Geschäft erwerben konnte.

Im Rahmen einer Feier mit Kunden, Freunden und Familie wurde ihm von der IHK zum 25-jährigen Firmenjubiläum die Ehrenurkunde für besondere Verdienste überreicht.