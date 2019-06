15 Kilometer für den guten Zweck

Der bereits zum 13. Mal durchgeführte Spendenlauf der Schlossberg-Grundschule Nüdlingen erbrachte in diesem Jahr die Summe von 1109 Euro, was einem stolzen Durchschnitt von neun Euro pro Schüler entspricht.

Dieser Betrag kommt heuer der Nüdlinger Initiative "Frederic-Hilfe für Peru" zugute. Zur Spendenübergabe kam als deren Vertreter das Ehepaar Wielgoss in die Schlossbergschule. Eingeladen waren auch jene Schüler, die in ihrer Altersgruppe die größte Zahl an Runden von je 900 Metern Länge zurückgelegt und somit das meiste Geld "erlaufen" hatten. 17 Runden, was gleich drei Schüler geschafft hatten, entspricht somit einer Laufstrecke von über 15 Kilometern.