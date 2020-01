11. Wandertag in Meiningen

Im Büro von Fabian Giesder im Meininger Rathaus steht ein neues Ausstellungsstück. Es handelt sich dabei um einen hölzernen Stab, rund 1,50 Meter lang. Zahlreiche Ortsnamen sind eingraviert, etwa Hammelburg, Vacha, Poppenhausen und Sulzfeld im Grabfeld. Der Knauf des Stabes besteht aus einer Eule, die auf Basaltsteinen sitzt. Über dem Vogel ist deutlich das Wort "Rhön" zu lesen. Und das nicht ohne Grund. Schließlich handelt es sich bei dem außergewöhnlichen Stück um den "Rhöner Wanderstab". Ein Unikat, das Jahr für Jahr weitergegeben wird.

"Immer an den Bürgermeister des Ortes, in dem der nächste Rhöner Wandertag stattfindet", erklärt Thorn Plöger, der Geschäftsführer der Rhön GmbH. Nun hat Fabian Giesder das besondere Stück bekommen, da Meiningen 2020 den 11. Rhöner Wandertag ausrichten wird. "Wir nehmen die Herausforderung an", kommentierte Giesder die Übergabe.

Die fand beim 10. Rhöner Wandertag in Sulzfeld im Grabfeld statt. Fabian Giesder war bereits am Sonntagnachmittag mit seinem Amtskollegen Jürgen Heusinger in Sulzfeld unterwegs und hatte so ausreichend Zeit, sich ein Bild vom 10. Rhöner Wandertag am örtlichen Badesee zu machen.

Zwölf Wege kommen infrage

Sie machten an ihrem Infostand fleißig Werbung für den nächsten, den 11. Rhöner Wandertag, der am 5. September 2020 in Meiningen stattfinden wird. "Die Vorbereitungen dafür laufen bei uns schon", erklärt Stefan Voß, der Geschäftsführer der Meiningen GmbH. Das Kommunalunternehmen ist für das Stadtmarketing, den Tourismus und das City- und Eventmanagement in der südthüringer Theaterstadt zuständig - und somit auch für die Organisation des 11. Rhöner Wandertags. Rund zwölf Wanderwege kommen laut Voß für das Wanderprogramm infrage. "Darunter sind die Extratour "Der Meininger", Wanderungen zur Hohen Geba und zum Dolmar und auch der Schillerwanderweg", ergänzt Peggy Lange, die Finanz- und Marketingleiterin der Meiningen GmbH. Welche genau ins Programm aufgenommen werden, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Jedoch stehen Start und Ziel bereits fest: "Alle Wandertouren werden am Schloss Elisabethenburg beginnen und enden", so Lange.

Dort finden an dem ersten Septemberwochenende 2020 die Meininger Parkwelten statt, ein großes Fest mit Messe, Musik- und Kulturprogramm im Schlosspark. Somit ist auch gleich für das passende Rahmenprogramm für den Rhöner Wandertag gesorgt. "Außerdem wird an dem Wochenende auch das traditionelle Dampfloktreffen in Meiningen veranstaltet", ergänzt Stefan Voß.