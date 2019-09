100 Prozent Zustimmung in der CSU

"Ich werde mich weiterhin mit großer Freude, Leidenschaft und vollen Kräften für unsere Stadt mit ihren zehn Ortsteilen einsetzen, sie mitgestalten und weiterentwickeln. Dabei ist mir wie bisher das gute Miteinander im Stadtrat ein wichtiges Anliegen, denn nur so kann eine positive Weiterentwicklung erreicht werden. Großer Konsens ist auch der Schlüssel dafür, dass ich eine beeindruckende Bilanz der letzten sechs Jahre vorlegen kann." Dies betonte Bürgermeister Armin Warmuth vor seiner Nominierung im Rahmen einer Ortshauptversammlung im katholischen Pfarrzentrum. Die Mitglieder gaben ihm in geheimer Abstimmung ihre 100 prozentige Zustimmung.

Zuvor hatte CSU-Ortsvorsitzender Detlef Heim auf die Bedeutung der Kommunalwahl 2020 hingewiesen. Heim führte aus: "Mit Seriosität, Mut, Begeisterung, Tatkraft und Visionen wollen wir weiterhin mit Bürgermeister Armin Warmuth die Entwicklung und Herausforderungen in der Stadt Hammelburg angehen". Fraktionsvorsitzender Martin Wende schlug darauf hin Armin Warmuth als Bürgermeisterkandidaten vor. Der Bürgermeister ging auf bisher durchgeführte Projekte ein. Als große Aufgaben, die bereits in Planungen sind und in die Umsetzung gelangen sollen, nannte er das Bürgerhaus, die Bahnhofstraße und den Neubau des Bauhofes. Zum Abschluss seiner Rede würdigte er das hohe ehrenamtliche Engagement in der Stadt und den Stadtteilen.

CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner würdigte die erfolgreiche Entwicklung der Stadt Hammelburg in den letzten Jahren. Dies sei nur mit einer großartigen Teamarbeit mit den entsprechenden Weichenstellungen an der Spitze möglich gewesen.

Die Stadtratsliste wird am Mittwoch, 23. Oktober, im Hotel Kaiser in Hammelburg aufgestellt.