10. Rakoczy-Lauf geht an den Start

"Auf die Plätze - fertig - los!" heißt es am Samstag, 21. April. Dann geht der 10. Rakoczy-Lauf in Bad Kissingen an den Start. Mit dem Lauf startet in Bad Kissingen nicht nur ein Freizeitlauf, sondern ein Laufevent für die ganze Familie. Sport, Gesundheit, Prävention und Familie zusammenbringen, das war auch die ursprüngliche Idee, die den Rakoczy-Lauf auf Weg gebracht hat. Mit der Strecke durch den Luitpoldpark und entlang der Saale war schnell eine traumhafte Kulisse dafür gefunden. Die Stadt Bad Kissingen und der TSV Bad Kissingen feiern in diesem Jahr bereits die zehnte Auflage des Rakoczy-Laufs. Um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für die Familienstaffel und um 10.45 Uhr für den Rakoczy-Kinderlauf, um 12.30 Uhr startet der Schülerlauf und um 14 Uhr gehen die großen Läufer beim Hauptlauf an den Start. Um 14.15 Uhr starten die Nordic-Walker. Der Start- und Zielpunkt befindet sich am Dr.-Hans-Weiß-Sportpark.

Bei der Familienstaffel gehen die ersten Läufer im Dr.-Hans-Weiß-Sportpark auf die Strecke. Der Bad Kissinger Verein KissP@d organisiert schon fast traditionell die Familienstaffel und den Kinderlauf. Bei der Familienstaffel gehen zwei Kinder zwischen 4 und 12 Jahren auf die 4x200 Meter Strecke. Dazu werden sie von zwei Erwachsenen begleitet. Um 10.45 Uhr starten die kleinen Läufer beim Rakoczy-Kinderlauf. Diese beiden Läufe sind kostenfrei. Anmeldungen sind hierfür nicht notwendig. Die Vergabe der Startnummern beginnt um 9.45 Uhr im Dr.-Hans-Weiß-Sportpark. Beim Schülerlauf sind junge Lauftalente ab der 5. Klasse unterwegs. Sie legen eine Strecke von 2124 Metern zurück. Der Hauptlauf geht für Läufer über 8870 Meter. Die Nordic Walker haben eine Strecke von 6624 Metern zu bewältigen. Eine Nachmeldung am Lauftag ist bis 12 Uhr möglich. Jeder Läufer bekommt eine Urkunde. Noch bis Freitag, 20. April, kann man sich für den Lauf anmelden. Info unter www.badkissingen.de.