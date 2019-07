Weibersbrunn vor 57 Minuten

Zeugen gesucht

Tochter findet ihren Vater schwer verletzt neben Kreisverkehr in Franken - was ist passiert?

Die Polizei Aschaffenburg sucht dringend Zeugen. Ein Mann wurde in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt neben einem Kreisverkehr in Weibersbrunn in Unterfranken gefunden. Wie kam es dazu?