Weibersbrunn vor 1 Stunde

Unglücksfall

Tochter findet ihren Vater schwer verletzt neben Kreisverkehr in Franken - Update: Polizei hat neue Erkenntnisse

Ein Mann wurde in der Nacht auf Samstag schwer verletzt neben einem Kreisverkehr in Weibersbrunn in Unterfranken gefunden. Der verletzte 48-Jährige konnte sich nicht erinnern, was zuvor geschehen war. Die Polizei hat nun neue Erkenntnisse - und einen konkreten Verdacht.