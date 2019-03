Weibersbrunn vor 2 Stunden

Zu betrunken für Alkotest

Unterfranken: Weit über 3 Promille - Transporterfahrer schläft im Vollrausch neben Fahrzeug ein

Einen stark alkoholisierten Mann, der neben seinem Transporter lag, hat die Verkehrspolizei am Samstag auf einem Rastplatz in Unterfranken in Gewahrsam genommen. Ein Alkotest ergab, dass der Mann vermutlich weit über drei Promille im Blut hatte.