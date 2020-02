Urteil angekündigt: 40 Jahre alter Mordfall vor Abschluss? Neue Wende im Prozess

Der Prozess um einen Mord an einer 15-Jährigen vor 40 Jahren in Aschaffenburg wird sich voraussichtlich bis in die zweite Aprilhälfte hinziehen. Das Gericht setzte am Montag vier neue Verhandlungstage an. Ein Urteil könnte also am 20. April gesprochen werden.

Der seit Januar laufende Prozess hatte eine überraschende Wende erfahren, die zur Haftentlassung des 57 Jahre alten Angeklagten geführt hatte. Ein zahnmedizinisches Gutachten, das den Mann hätte überführen sollen, hatte sich aus Sicht der 2. Jugendkammer am Landgericht als wertlos erwiesen.