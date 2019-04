Westerngrund vor 1 Stunde

Unfall

Unterfranken/Westerngrund: 80-jährige Radfahrerin gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

In Westerngrund ist am Donnerstagnachmittag eine Seniorin vom Fahrrad gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.