Unterfranken: Mann verfolgt Dieb und fährt ihn mit dem Auto an

Am Samstag teilte eine 30-jährige Frau gegen 23.45 Uhr per Notruf mit, dass sich auf ihrem Balkon in Kleinostheim eine unbekannte Person befindet. Ein 17-Jähriger ist betrunken auf den Balkon der Frau geklettert und hat eine Wasserpfeife geklaut.

Als der Jugendliche bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er. Daraufhin verfolgte der Ehemann den Dieb mit seinem Auto. Wie die Polizei mitteilt, traf er in der Haaggasse auf den Jugendlichen, der dort zu Fuß unterwegs war. Der Mann fuhr in Schrittgeschwindigkeit neben dem Jugendlichen her. Durch das geöffnete Fenster forderte der Mann den 17-Jährigen zum Stehenbleiben auf.

Der Jugendliche wandte sich daraufhin dem Wagen des 31-Jährigen zu. Allerdings geriet der Jugendliche unter anderem wegen des Alkoholkonsums ins Straucheln und wurde von dem langsam fahrenden Auto erfasst.

Der 17-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.