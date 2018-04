Unterfranken: Betrunkener tritt gegen fahrendes Auto - darin sitzt ausgerechnet die Polizei

Betrunkener tritt gegen ziviles Polizeiauto



"Mit dieser Besatzung hatte der Täter wohl nicht gerechnet", schreibt die Polizei Aschaffenburg in ihrem aktuellen Polizeibericht. Ein betrunkener Mann hatte nämlich am frühen Samstagmorgen in Aschaffenburg gegen ein fahrendes Auto getreten. Die Insassen waren zum Pech des Mannes Zivilpolizisten.Eine Streife der Aschaffenburger Polizei fuhr am Samstagmorgen mit einem zivilen Fahrzeug auf der Würzburger Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Stadelmannstraße hielt sich zu dem Zeitpunkt eine Gruppe von drei Personen auf der Straße. Als sich das Auto mit der Polizeistreife näherte, blieb ein 30-jähriger Mann mitten auf der Fahrbahn stehen. Das Auto fuhr deshalb einen großen Bogen um den Mann. Doch der 30-Jährige ging auf das Zivilfahrzeug zu, holte laut Polizei mit einem Bein aus und trat gegen die Fahrerseite des Autos.Dadurch beschädigte er den Kotflügel des Wagens. Die Beamten stiegen in der Folge aus und stellten den Täter noch vor Ort. Der Mann war stark alkoholisiert und zeigte sich den Beamten gegenüber unkooperativ, wie die Polizei mitteilt. Jetzt erwartet den Mann eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.