Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag gegen 17.38 Uhr auf der Staatsstraße 2305 zwischen Schöllkrippen und Wiesen im Landkreis Aschaffenburg lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Überholmanöver viel zu schnell: Motorradfahrer kracht gegen Baum

Der 19-Jährige befuhr laut Polizei Alzenau mit seinem Motorrad die Staatsstraße in Fahrtrichtung Wiesen. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve überholte der junge Biker noch ein Auto und fuhr aufgrund dessen mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kurvenbereich ein. Beim Abbremsen verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, stürzte und rutschte über die Gegenfahrspur in den Seitenstreifen, wo er schließlich gegen einen Baum prallte und sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

