Am Donnerstagmorgen (23. Januar 2020) ist ein Motorradfahrer in Unterfranken verunglückt. Zwischen Niedernberg am Main (Kreis Miltenberg) und Aschaffenburg kam der Biker von der Kreisstraße ab. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt. Angaben der Polizei zufolge ereignete sich das Verkehrsunglück gegen 06.30 Uhr.

Unfall bei Niedernberg: Biker kommt von Kreisstraße ab

Die Polizei hat die Kreisstraße komplett gesperrt. Ein Sachverständiger wird hinzugezogen, um die Lage vor Ort einzuschätzen. Rettungskräfte sind ebenfalls vor Ort. Mehr in Kürze auf inFranken.de.