Im unterfränkischen Geiselbach (Kreis Aschaffenburg) hat sich am Mittwochabend (5. Februar 2020) ein schwerer Unfall ereignet. Angaben der Polizei zufolge fuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 19.30 Uhr auf der Staatsstraße "2306" in Richtung Geiselbach. Dabei verlor sie in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Steuer.

Schwerer Unfall in Geiselbach: Frau verunglückt