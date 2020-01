Autofahrer (57) bei Unfall in Unterfranken schwer verletzt - B26 mit Vollsperrung: Zeugen hatten beobachtet, wie ein Audi-Fahrer am Donnerstag (9. Januar 2020) gegen 18.30 Uhr auf der B26 Richtung Aschaffenburg unterwegs war. Immer wieder, so berichtet die Polizei, geriet der 57-jährige auf den unbefestigten rechten Straßenrand.

Auf Höhe der Leiderer Tannen geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit insgesamt vier Autos. Der 57-jährige Fahrer eines Peugeot musste mit Verdacht auf innere Verletzungen schwer verletzt ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Ein weiterer Fahrer erlitt Prellungen und Schürfwunden und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.