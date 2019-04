In Stockstadt am Main hat es in der Nacht vom 17. auf 18. April einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto kollidierte mit einem Fußgänger. Dieser verletzte sich dabei schwerst. Über den Unfallhergang herrscht noch Unklarheit.

