Karambolage in Franken: Am späten Freitagnachmittag hat sich im unterfränkischen Schöllkrippen (Kreis Aschaffenburg) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Informationen der Feuerwehr zufolge wurden dabei vier Menschen verletzt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Unfall in Schöllkrippen: Motorräder und Auto kollidieren

In den Crash waren laut Angaben der örtlichen Feuerwehr drei Motorräder und ein Auto verwickelt: Zunächst krachte ein Motorrad frontal in das Auto. Die anderen Motorräder wurden anschließend in den schweren Unfall verwickelt. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie ins Krankenhaus.

