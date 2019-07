Reitunfall in Unterfranken: Am Samstagnachmittag (6. Juli 2019) ist es auf einem Forstweg im unterfränkischen Großhemsbach (Kreis Aschaffenburg) zu einem Reitunfall gekommen, bei dem ein Reiter schwer verletzt wurde.

Informationen der örtlichen Polizei zu folge, war ein 55-Jähriger zusammen mit anderen Reitern in Richtung des Waldgebietes Kriegelberg unterwegs. Als die Gruppe an einer eingezäunten Koppel für Ponys vorbeikam, scheute das Pferd des 55-Jährigen und rannte plötzlich in den Wald.

Reitunfall bei Großhemsbach: Mann schwer verletzt

Dabei stürzte der Reiter und krachte mit seinem Kopf gegen einen Baum. Auch sein Reithelm konnte schwere Verletzungen nicht verhindern. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Reitbegleiter des 55-Jährigen fingen das Pferd ein und kümmerten sich um das Tier.

In Unterfranken wurde zuletzt ein Pferd grausam im Genitalbereich verstümmelt. Die Stute starb an den schweren Verletzungen.