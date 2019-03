Weibersbrunn vor 1 Stunde

Unfall

Massenkarambolage auf der A3 bei Weibersbrunn: Sieben Unfälle am Mittwochmorgen - Was war die Ursache?

Am Mittwochmorgen (20.03.2019) kam es auf der A3 bei Weibersbrunn zu sieben Unfällen in nur wenigen Minuten. Dabei entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Die Unfälle stehen miteinander in Verbindung.