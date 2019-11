Ein 24 Jahre alter Mann hat bei Forstarbeiten schwere Verletzungen erlitten. Der Arbeiter geriet am Mittwoch in einem Wald in Laufach (Landkreis Aschaffenburg) zwischen Baumstämme, wie ein Sprecher der Kreisbrandinspektion mitteilte.

Unfall in Laufach: Mann gerät zwischen Baumstämme

Feuerwehr und Bergwacht seien ausgerückt, um den 24-Jährigen aus dem schwer zugängigen Waldgebiet zu bergen. Wie genau der Unfall passierte, war zunächst unklar. Der Mann kam in eine Klinik.