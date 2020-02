Pferd kehrt nach Ausritt alleine zum Stall zurück: Umfangreiche Rettungsaktion bei Kleinkahl

Ausritt mit jungem Pferd in Unterfranken - Frau liegt bewegungsunfähig im Wald: Am Samstagnachmittag (15.02.20209 gegen 15 Uhr wurde eine 29-jährige Reiterin aus Schöllkrippen (Markt im Landkreis Aschaffenburg) im Waldgebiet östlich von Edelbach (Ortsteil von Kleinkahl) verletzt.

Kleinkahl: Frau fällt vom Pferd und wird bewusstlos

Die Frau war mir ihrem jungen Pferd auf einem Forstweg unterwegs, als das Pferd scheute und die Reiterin abwarf. Infolge des Sturzes wurde die junge Frau, die glücklicherweise einen Helm trug, vorübergehend bewusstlos.