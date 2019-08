Kahl am Main: Lkw-Fahrer fährt Radfahrerin an - schwere Kopfverletzungen

Am Freitagmittag ist eine Radfahrerin im unterfränkischen Kahl am Main schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Radlerin ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen an, so dass die Frau schwer stürzte.

Gegen 11.30 Uhr war die 83-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Hanauer Landstraße in Richtung Großkrotzenburg unterwegs. Ein Lkw-Fahrer stand zu diesem Zeitpunkt an einer Ampel und wollte nach rechts in Richtung Alzenauer Straße abbiegen. Dabei übersah der 29-jährige Lkw-Fahrer die parallel zu ihm fahrende Radlerin. Der Lkw-Fahrer fuhr laut Polizeibericht mit der linken Frontschürze gegen das Rad der Rentnerin, wodurch die 83-Jährige schwer zu Boden stürzte.

Mit schweren Kopfverletzungen in Klinik

Die Radfahrerin zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Frankfurt am Main geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Alzenauer Straße gesperrt und der Verkehr von der Feuerwehr Kahl am Main umgeleitet.

Vor kurzem hat in Franken eine 30-jährige Fahrradfahrerin ihr Leben verloren, weil sie von einem abbiegenden Lkw erfasst wurde. Die Frau starb trotz mehrerer Reanimationsversuche noch am Unfallort.