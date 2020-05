Fahrradunfall in Unterfranken: Fünfjährige übersieht entgegenkommenden Rennradfahrer. Auf dem Fahrradweg am Floßhafen bei Aschaffenburg hat sich am Donnerstag (21.05.2020) gegen 13 Uhr ein schwerer Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad fahrenden Kind und einem jungen Mann auf seinem Rennrad ereignet.

Laut Polizei wollte das Mädchen seinen vorausfahrenden Opa überholen. Hierbei übersah die Fünfjährige jedoch beim Ausscheren einen entgegenkommenden Rennradfahrer. Der 25-Jährige konnte nicht mehr bremsen und raste frontal in das Kind.

Fünfjährige übersieht Rennradfahrer: Mädchen erleidet Schürfwunden im Gesicht

Der Unfall endete zwar nicht im Krankenhaus, trotzdem wiesen beide Beteiligten Verletzungen auf: Durch den Zusammenstoß erlitt das kleine Mädchen Schürfwunden im Gesicht. Der Rennradfahrer zog sich eine Prellung im Rückenbereich zu. Ersthelfer versorgten beide vor Ort.

Der Unfallschaden des Rennrads wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

