Bahnhof Laufach: Mann wird beim Überqueren der Gleise von Zug erfasst und stirbt

Am Dienstagnachmittag hat sich im Kreis Aschaffenburg ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Mann von einem Regionalzug auf den Gleisen am Bahnhof Laufach erfasst und tödlich verletzt.

Der 52-Jährige steig gegen 14.20 Uhr aus einem Regionalzug am Bahnhof Laufach aus und begab sich laut Polizeibericht "verbotswidrig ins Gleisbett". Der Mann soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben, als er die Gleise überqueren wollte. Als sich ein Regionalexpress näherte, der in Richtung Würzburg unterwegs war, schaffte es der 52-Jährige nicht mehr rechtzeitig auf den Bahnsteig zu klettern und wurde von dem Zug erfasst. In der Folge verstarb der Mann noch auf den Gleisen.

Die Bahnstrecke Aschaffenburg-Würzburg war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn war vor Ort.

