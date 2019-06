Aschaffenburg: Junge (6) von Auto angefahren - wer hat die blonde Fahrerin gesehen?

Am Mittwochnachmittag hat eine Autofahrerin in Aschaffenburg einen sechsjährigen Jungen angefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Junge verletzt und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16.35 Uhr wollte der Sechsjährige zusammen mit seiner Tante die Goldbacher Straße auf Höhe der City-Galerie in Aschaffenburg überqueren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein silbergrauer Kleinwagen den beiden Fußgängern und erfasste den Jungen am Bein.

Aufgrund des Verdachts einer Fraktur, kam der Sechsjährige in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussage soll es sich bei der Fahrerin des Autos um eine Frau zwischen 30 und 35 Jahren gehandelt haben. Sie hätte wohl blondes Haar gehabt, die zu einem Zopf gebunden waren. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, bittet die Polizei Aschaffenburg um Zeugenhinweise. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.