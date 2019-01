Aschaffenburg: Auto kracht in Verkehrsinsel - Radfahrer wechselt plötzlich Straßenseite

Ein Fahrradfahrer wechselte in Aschaffenburg ohne Handzeichen zu geben die Straßenseite. Ein Auto musste ausweichen und baute einen Unfall. Am Dienstag gegen 19.30 Uhr fuhr ein Skoda in der Ludwigsallee vom Klinikum kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Unmittelbar vor der Verkehrsinsel nach der Ortseinfahrt wechselte ein vor ihm befindlicher Fahrradfahrer ohne vorheriger Ankündigung nach links.

Der 31-jährige Skoda-Fahrer wich nach links aus und fuhr deshalb auf die Verkehrsinsel. Hierdurch knickte ein Verkehrszeichen um. Der unbekannte Radfahrer setzte seinen Weg in die Schongauer Straße fort, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Auto erlitt hohen Sachschaden

Das Auto war nicht mehr fahrbereit, sodass er abgeschleppt werden musste. Der Trekkingradfahrer sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine sportlich, eng anliegende Mütze getragen. Dem Skoda-Fahrer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2800 Euro.

Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.