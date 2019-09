A3 in Unterfranken aktuell vollgesperrt: Auf der A3 hat sich am Samstagvormittag (21. September 2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Ost und Aschaffenburg krachten mehrere Autos ineinander. Informationen der Polizei zufolge ist es im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Frankfurt zum Unfall gekommen. Das bestätigte die Polizei gegenüber inFranken.de.

A3-Vollsperrung: Stau bei Aschaffenburg

Kurz vor dem Ende des Baustellenbereiches stehen die Wagen teilweise quer. Eines der Autos rutschte in Richtung einer Böschung. Derzeit ist die A3 in Richtung Frankfurt vollgesperrt. Es staut sich in diesem Bereich. Eine mögliche Umleitung verläuft über die U48. Mehr in Kürze auf inFranken.de.