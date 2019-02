A3 bei Aschaffenburg: Auto überschlägt sich - Vollsperrung der Autobahn

Am Samstagvormittag mussten nach einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Waldaschaff drei Verletzte zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 09.35 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Frankfurt. Mit im Fahrzeug befanden sich die Eltern der Frau. Zwischen den Ausfahrten Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Böschung und der Pkw überschlug sich im Anschluss.

Das Fahrzeug landete schließlich wieder auf der Autobahn und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Allerdings zogen sich die beiden Frauen und der Mann Verletzungen zu und wurden nach der Erstversorgung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr. Auf der selben Autobahn sorgte zuvor eine Hochzeitsgesellschaft für einen Stillstand: Sie hatten die Eheschließung mit Pistolenschüssen gefeiert.

Autobahn vollgesperrt

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Unterstützung erhielt die Polizei von der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich bereits vor dem Unfall eine Ölspur auf der Fahrbahn befand und diese zu dem Schleudervorgang führte.