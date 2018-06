Unfall beim Rückwärtsfahren: Stapler rollt Fußgänger über Unterschenkel - schwer verletzt

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstagmorgen um 8.40 Uhr bei einer Firma in der Alzenauer Straße in Kahl am Main . Ein Lkw hat an der Laderampe mit einem Stapler Gegenstände entladen. Dabei übersah der 42-jährige Staplerfahrer beim Rückwärtsfahren einen 59-jährigen Fußgänger und touchierte diesen, wodurch er zu Boden stürzte.Tragischerweise wurde das linke Bein des am Boden Liegenden anschließend noch vom Stapler überrollt, wodurch er am Unterschenkel schwerste Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen wurde.