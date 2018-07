Sprengstoff-Alarm an Rastplatz an A3: Großeinsatz in Rohrbrunn - weiträumige Sperrung und Festnahmen

Aufgrund eines sprengstoffverdächtigen Fahrzeugs kommt es aktuell auf der Rastanlage Spessart Süd bei Rohrbrunn zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilt, wird die Rastanlage geräumt und das Gebiet weiträumig abgesperrt. Unter Umständen kommt es auch zu einer Sperrung der A3.



Am Sonntagnachmittag kontrollierte die unterfränkische Polizei ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug im Bereich der Rastanlage. Gegen einen Insassen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Der Gesuchte wurde daher vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung des Autos ergaben sich Hinweise, dass sich darin möglicherweise Sprengstoff befinden könnte.



Gefahr nicht ausgeschlossen

Da die Polizei aktuell nicht ausschließen kann, dass von dem Fahrzeug eine Gefahr ausgeht, wurden die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Neben dem Festgenommenen befinden sich auch die übrigen Fahrzeuginsassen in Polizeigewahrsam.



Der Einsatz erfolgt aktuell unter Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Unterstützt werden die Beamten von Sprengstoffspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts und Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei.



Im Einsatz befinden sich rein vorsorglich auch der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und einem Notarzt sowie die örtlichen Feuerwehren mit knapp 70 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen.



